Diocesi: Matera-Irsina, per la Domenica delle Palme l’arcivescovo Caiazzo presiede la celebrazione alla Ferrosud

Saranno i capannoni della Ferrosud ad ospitare il 14 aprile la celebrazione eucaristica che l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, presiederà in occasione della Domenica delle Palme, giornata che introduce alla Settimana Santa. In questo modo, l’arcidiocesi di Matera-Irsina intende offrire un’occasione per “essere prossimi alle difficoltà del mondo del lavoro” ed essere “segno di speranza di sviluppo non solo per i lavoratori ma per tutto il territorio, per le famiglie, specie per i giovani”. “Desiderio di pace e passione – spiega una nota – sono avvertite e vissute dagli operai e dai dirigenti della Ferrosud il cui destino lavorativo è incerto e le cui prospettive di sviluppo potrebbero essere migliori, laddove si potessero intravedere nuove prospettive per continuare ad assicurare il lavoro dei 75 dipendenti dell’azienda”. “La Ferrosud – sottolinea l’arcidiocesi – è un fiore all’occhiello dell’industria metalmeccanica di Matera; nel passato ha dato lavoro a circa 800 operai, che hanno allestito carrozze ferroviarie definite dei veri e propri gioielli”. “L’amministratore delegato, unitamente al direttore tecnico, felice di poter ospitare in tale occasione l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, è fiducioso sulla possibilità che l’azienda si riprenda e possa assicurare – conclude la nota – la stabilità a tante famiglie in un clima di pace, serenità e collaborazione che coinvolga tutta l’azienda con gli operai, i sindacati e i dirigenti”.