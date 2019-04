Def: De Palo (Forum famiglie), “bene l’assegno unico, si dia segnale immediato alle famiglie nella prossima Legge di stabilità”

“Il Forum delle associazioni familiari è favorevole alla proposta di assegno unico per le famiglie che in questi giorni viene sollecitata da più parti dell’arco parlamentare e che oggi è stata rilanciata esplicitamente dal ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. In questo senso, apprezziamo particolarmente la visione tracciata su questo tema negli incontri che abbiamo avuto con i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Luigi Di Maio”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in una nota.

“Il Forum apprezza, inoltre, l’apertura a un appoggio unitario della misura fatta dal viceministro all’Economia, Laura Castelli, e dall’onorevole Stefano Lepri del Partito democratico”, aggiunge De Palo, sottolineando che si tratta di “un risultato non casuale, ma generato dall’intenso lavoro svolto, in questi mesi, per creare opportunità d’incontro e di confronto costruttivo tra i partiti in Parlamento, su obiettivi che dovrebbero stare a cuore a tutti: è il Patto per la natalità che inizia a dare i primi frutti”. “Per dare concretezza alle buone intenzioni, tuttavia, è necessario dare alle famiglie del Paese un segnale forte subito, fin dalla prossima Legge di stabilità”, ammonisce il presidente del Forum famiglie.