Solidarietà: con “Il cuore d’Abruzzo per il Venezuela” raccolta di medicinali per i centri dell’Opera Don Orione

Sarà presentata domani mattina a L’Aquila l’iniziativa “Il cuore d’Abruzzo per il Venezuela”, raccolta di medicinali a favore dei centri dell’Opera Don Orione attivi a Barquisimeto e Caraballeda. I medicinali saranno raccolti nelle farmacie comunali dell’Aquila e in alcune di Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli e Sulmona. L’iniziativa, che sarà presentata alle 10 nella sede comunale del capoluogo abruzzese, è promossa dal Comune dell’Aquila, dall’Azienda farmaceutica municipalizzata dell’Aquila e dall’associazione “Roccaraso futura” in collaborazione con dall’associazione “Abruzzo solidale”, dall’associazione “Veneitalia Abruzzo” e dalla “Fondazione Abruzzo Solidale”.