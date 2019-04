Salute: Conferenza episcopale di Basilicata, domani il convegno regionale “Giovani e malattia”

Si svolge domani, giovedì 11 aprile, alle 15,30, nell’auditorium dell’ospedale San Carlo a Potenza, un convegno dal titolo “Giovani e malattia”, promosso dalla Consulta regionale di pastorale della salute della Conferenza episcopale di Basilicata, in collaborazione con le consulte di Pastorale giovanile e familiare e l’Azienda ospedaliera San Carlo. “I giovani hanno grande difficoltà ad accettare la malattia, soprattutto quella oncologica – spiega al Sir don Mario Galasso, direttore regionale della Pastorale della salute e cappellano al San Carlo –. L’esperienza pluriennale in corsia mi ha fatto comprendere che la vicinanza e il sollievo che volontari e operatori sanitari possono dare restituisce dignità a chi soffre, quale che sia l’esito della patologia. Per i cristiani, come per i non credenti, ciò significa essere ‘compartecipi’ della sofferenza dell’altro”. Dopo i saluti istituzionali, intervengono il direttore dell’Oncologia medica del San Carlo, Domenico Bilancia, e lo psico-oncologo Michele Passarella. Conclude i lavori l’arcivescovo di Potenza, mons. Salvatore Ligorio, presidente della Conferenza episcopale di Basilicata. È prevista, inoltre, la testimonianza di un giovane che ha vissuto la malattia ematologica: “Provato dalla perdita della madre per una patologia simile, ha dovuto anche lui affrontare la malattia. Lo ha fatto con dignità e attaccamento alla vita – racconta don Galasso –. Testimonia anche a me che si può uscire dalla malattia con grande forza interiore e il sostegno di chi è vicino”.