Papa Francesco: udienza, 14mila in piazza sotto la pioggia. Presenti anche i familiari di militari deceduti all’estero in tempo di pace

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro alle 9.15 circa, salutato da ombrelli multicolori aperti dai 14mila fedeli per ripararsi dalla pioggia che dalle prime ore della mattina bagna la Capitale. La pioggia, però, non ha fermato i genitori dei più piccoli ospiti, che tramite i solerti agenti della sicurezza vaticana hanno “consegnato” i loro bimbi, muniti di cappuccio antipioggia, al Papa perché, come di consueto, li baciasse e accarezzasse lungo il percorso tra i vari settori delimitati dal colonnato del Bernini. Tra i pellegrini italiani, anche un gruppo di 150 familiari di militari deceduti all’estero in tempo di pace. La papamobile con a bordo Francesco ha fatto oggi anche un giro supplementare verso l’esterno, costeggiando il perimetro delle transenne che si affaccia lungo piazza Pio XII: moltissime, infatti, le persone che lo hanno raggiunto lì sfidando la pioggia, pur di catturare una foto o un selfie. All’altezza del braccio di Carlo Magno, la jeep bianca ha fatto una breve sosta davanti ad un gruppo di militari in divisa accorsi a salutare il Papa.