Ordinariato militare: Roma, concluso oggi incontro nazionale dei familiari dei caduti in missione di pace

Si è concluso oggi a Roma, con la partecipazione all’Udienza del Papa, l’annuale incontro nazionale dei familiari dei caduti in teatri operativi nelle missioni di supporto alla pace, promosso dall’Ordinariato militare per l’Italia. “Sia nei momenti di confronto che durante l’omelia della messa, celebrata nella serata di ieri nella chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli”, riferisce una nota stampa dell’Omi, “l’ordinario militare, mons. Santo Marcianò, ha più volte definito il ritrovarsi come momento di famiglia”. “Mi piace pensare ai vostri cari – ha ribadito – che non si sono mossi solo per dovere ma per consentire agli altri di vivere, quindi per amore. Dopo la fase della non comprensione, il dolore deve diventare possibilità d’incontro – ha aggiunto – parlando di una sofferenza che va messa a frutto. Voi siete quel cuore ferito che somiglia al cuore di Gesù, un cuore che produce amore e salvezza”.