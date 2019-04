Migranti: Alarm phone, “20 persone su un gommone in difficoltà, 8 sono caduti in mare”

Alarm phone, il servizio telefonico che usano le persone migranti che tentano la traversata nel Mediterraneo per segnalare il rischio naufragi, è stato chiamato stamattina verso le 6 da 20 persone, incluse donne e bambini, in difficoltà al largo della Libia. Segnalano che “8 persone sono cadute in mare e sono scomparse. Hanno perso il motore, l’acqua sta entrando nella barca. Le autorità sono informate”.

#Alarmphone è stato chaimato stamatina verso le 6 CEST da 20 persone, incl. donne e bambini, in difficoltà al largo della #Libia. Segnalano che 8 persone sono cadute in mare e sono scomparse. Hanno perso il loro motore, l'aqua sta entrando nella barca. Le autorità sono informate. — Alarm Phone (@alarm_phone) April 10, 2019