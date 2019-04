Giovani: Agia, un documento su “L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata”. Focus su condizione femminile

Martedì 16 aprile, dalle ore 9,30, nella sede del Parlamento del Cnel a Roma, in viale David Lubin 2, sarà presentato il documento “L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla condizione femminile” realizzato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), in collaborazione con la Consulta delle associazioni e organizzazioni dell’Agia, con il supporto tecnico dell’Istituto degli Innocenti.

Nel corso della mattinata saranno illustrate anche le raccomandazioni che l’Autorità garante Filomena Albano rivolgerà al Miur, al Ministero dell’Interno, a quello della Salute, alle Regioni, ai Comuni, ai servizi sociali, agli Ordini degli assistenti sociali e dei giornalisti.

Tra i partecipanti gli esperti che hanno lavorato al documento e alcuni giovani che porteranno la loro testimonianza di ragazze e ragazzi appartenenti alle nuove generazioni di origine immigrata. Prevista, a partire dalle ore 11,30, una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni, tra cui quelle destinatarie delle raccomandazioni. Modera la giornalista del Tg2 Rai Simona Burattini.