Elezioni europee: vescovi francesi, sul sito della Conferenza episcopale gli “sguardi della Chiesa sull’Europa”

“Sguardi della Chiesa sull’Europa” è il titolo di una sezione del sito della Conferenza episcopale francese che racconta “che cosa dice la Chiesa cattolica sull’Europa”. “All’avvicinarsi delle elezioni europee”, si legge, l’intento è di far convergere in uno spazio quanto Conferenze episcopali e istituzioni hanno fin qui detto “su alcuni temi comuni: migranti, economia, difesa, costruzione europea, aiuti allo sviluppo”. Per ciascun ambito, si ripropone quanto detto dalla Commissione degli episcopati della Comunità europea (Comece) e quanto hanno detto gli episcopati nazionali. Tutte le sezioni, ad eccezione della difesa, ospitano molteplici contributi. Sul sito, poi, una finestra rimanda a “ciò che dice la Comece sull’Europa” e una ai “testi e documenti di riferimento sull’Europa” prodotti dai vescovi francesi. Un’altra è dedicata alle elezioni europee del 2019 ed è così presentata: “Dal 23 al 26 maggio 2019, i cittadini di tutta Europa eleggeranno i loro rappresentanti al Parlamento europeo, deputati il cui compito sarà quello di costruire, nei prossimi 5 anni, le leggi applicate dagli Stati dell’Ue. In Francia, la votazione si svolgerà domenica 26 maggio. Quale sarà la posta in gioco di queste elezioni per l’Europa? In che modo la Chiesa cattolica vuole partecipare?”.