Diocesi: Rossano, domani incontro “Torniamo umani” con don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena

I momenti di preghiera e riflessione proposti dall’arcidiocesi di Rossano-Cariati per la Quaresima si arricchiscono dell’appuntamento con don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, in programma per domani, giovedì 11 aprile.

Filo conduttore della riflessione – con inizio alle 19, presso la parrocchia di Maria Madre della Chiesa, allo scalo dell’area urbana di Rossano – sarà il tema “Torniamo umani”. Un’occasione per “imparare a non smarrire la bussola dell’umanità – spiega una nota – in questo tempo nel quale il valore di ogni essere umano, la sua assoluta unicità, sono spesso messi a repentaglio, scalfiti, calpestati”.

Don Luigi Verdi, nel 1991, dopo una profonda crisi personale e spirituale, ha chiesto al vescovo di Fiesole di poter iniziare a vivere un’esperienza di fraternità dando vita al cammino di Romena. In pochi anni la Pieve, che era sporadicamente visitata da qualche gruppo di turisti e frequentata da pochi fedeli, è divenuta un luogo d’incontro per migliaia di viandanti in cammino verso una qualità di vita più autentica e un tessuto diverso di relazioni. E, per non smarrire la bussola dell’umanità, don Luigi Verdi incontra le comunità di fedeli in giro per l’Italia per testimoniare come per amare le realtà in cui si vive sono necessari “occhi puri e cuore spazioso”.