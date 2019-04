Diocesi: L’Aquila, il card. Bertello darà il via alla Perdonanza Celestiniana 2019

Sarà il card. Giuseppe Bertello ad aprire la Porta santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio, il prossimo 28 agosto, per la Perdonanza Celestiniana. Ad annunciarlo l’arcivescovo dell’Aquila, card. Giuseppe Petrocchi. Sarà, dunque, il presidente del Governatorato e della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano a dare il via al Giubileo aquilano indetto da Papa Celestino V e conosciuto da tutti come Perdonanza Celestiniana.

“La Perdonanza – ha detto l’arcivescovo Petrocchi in una passata edizione – è una ‘intuizione pastorale’ di straordinaria portata, sia nell’ambito religioso sia nella dimensione sociale. Infatti, l’arte del perdono evita che i conflitti si infettino e degenerino in cancrene relazionali. Ciò è vero per la comunità cristiana, ma anche per quella civile”.