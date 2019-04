Diocesi: Cosenza, domani, in cattedrale, una catechesi-concerto sulle “sette parole di Gesù sulla croce”

Si terrà domani, alle ore 20.30, nella cattedrale di Cosenza una catechesi-concerto sulle “sette parole di Gesù sulla croce” ispirate ai testi evangelici. Saranno proposte brevi meditazioni su alcuni testi tradizionali di Pietro Metastasio (1698–1782), musicati dal sacerdote reggino ottocentesco Lorenzo Maria Falduti. “Si tratta – spiega una nota stampa – di un percorso culturale di avvicinamento alla Pasqua meditando sul cuore delle ore della Passione che ha sempre stimolato la riflessione di teologi, musicisti, artisti e poeti”. Come sottolinea la diocesi di Cosenza-Bisignano, “dai predicatori medievali agli artisti di ogni epoca il momento dell’Ora–Testamento di Gesù sulla croce è stato presentato nei modi più variegati fino a farlo diventare anche un percorso personale di conversione come oggi avviene anche per il cinema e il teatro”.