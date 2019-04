Diocesi: Caritas Terni, raccolte circa 6 tonnellate di prodotti alimentari a favore dell’emporio solidale

Ha avuto un riscontro positivo la raccolta alimentare della Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia e associazione di Volontariato San Martino, effettuata sabato scorso in 9 supermercati di Terni e a Stroncone per sostenere l’attività dell’emporio solidale di via Vollusiano a Terni: sono state donate circa sei tonnellate di prodotti alimentari e per l’igiene, in prevalenza pasta, riso, legumi, pelati, prodotti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, olio, biscotti e farina. Nello specifico sono stati raccolti: 5.868 chili di alimenti nei punti vendita, a cui si aggiungono quelli della raccolta fatta in alcune parrocchie.

“Siamo soddisfatti per l’adesione e il dono di tante persone alla raccolta – sottolinea Ideale Piantoni, direttore della Caritas diocesana – che è un segno importante di solidarietà, speranza e condivisione diffusa tra la gente. Questo ci aiuta concretamente, in un periodo difficile e di disinteresse da parte del tessuto sociale cittadino nei confronti delle povertà, a sostenere e incrementare l’attività degli empori solidali per svolgere un servizio sempre più esteso ed efficace, di fronte anche al mutare della povertà e della presenza più numerosa di famiglie di italiani bisognosi, spesso proprio coloro che rimangono più nell’ombra”. Purtroppo, aggiunge Piantoni, “le risorse per continuare nell’opera degli empori sono sempre meno e di conseguenza anche le persone che possono beneficiarne, per questo le raccolte alimentari diventano essenziali per consentire di poter dare risposte concrete alle persone che si rivolgono alla Caritas”.

Nella raccolta sono stati coinvolti 178 volontari nei vari supermercati, tra cui 43 giovani, scout, immigrati, ospiti delle case di accoglienza delle parrocchie e della Caritas, alcuni bambini con i genitori, catechisti e sacerdoti, rappresentanti della comunità dei mormoni, 11 persone tra autisti, addetti allo scarico in magazzino e al carico sui mezzi.

Attualmente dall’emporio solidale di Terni vengono aiutati 50 nuclei familiari per un totale di 200 persone circa, che usufruiscono del servizio. Sono prevalentemente italiani, famiglie con bambini in tenera età che, a causa della crisi e della perdita del lavoro, non hanno il necessario per vivere, donne sole con figli e diverse persone anziane. Ogni settimana circa trenta persone, a rotazione, usufruiscono di questa opportunità che si ripete per ciascuno con cadenza quindicinale o mensile.