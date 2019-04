Diocesi: Bologna, il 12 aprile la preghiera itinerante “Dio cammina al passo dei poveri” con l’arcivescovo Zuppi

Una preghiera itinerante che toccherà alcuni luoghi simbolo delle povertà di Bologna. È l’iniziativa promossa da un nutrito gruppo di associazioni cattoliche – tra cui la Comunità Papa Giovanni XXIII, Nuovi Orizzonti, Azione Cattolica, Comunità Sant’Egidio, Comunione e liberazione, Rinnovamento nello Spirito e Focolarini – che si svolgerà venerdì 12 aprile nella città felsinea per testimoniare la bellezza di “essere Chiesa”, col comune intento di essere al servizio del povero, attraverso i poveri.

La partenza è prevista per le 18.15 da piazza di Porta San Vitale, in prossimità del Sant’Orsola dove, insieme al “Servizio accoglienza alla vita” di Budrio e all’associazione Albero di Cirene, si celebrerà nella preghiera la meraviglia e la ricchezza che sono i tanti bimbi che qui vengono alla luce, senza dimenticare quelli cui è negato il diritto di nascere. La seconda tappa è fissata nella chiesa di San Sigismondo dove è previsto l’incontro con don Francesco Ondedei, responsabile della Pastorale universitaria e missionaria. Saranno il Movimento dei Focolari e la Comunità di Sant’Egidio a ricordare i migranti che cercano accoglienza a Bologna. La terza tappa è prevista in piazza Verdi, luogo in cui è sotto gli occhi di tutti la piaga delle dipendenze da sostanze. Nuovi Orizzonti e la Comunità Papa Giovanni XXIII porteranno le testimonianze di alcuni ragazzi che hanno scelto di riprendersi in mano la propria vita. In piazza Maggiore, in prossimità di Palazzo d’Accursio, l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, commenterà il brano “Grida a squarciagola, non aver riguardo…” (Isaia, 58). La preghiera itinerante terminerà alle 20 nella cattedrale di San Pietro.