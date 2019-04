Brexit: Daily Mail, “Un altro anno nel limbo”. Giornali britannici attaccano May, oggi summit Ue a Bruxelles

(Londra) “Il destino della signora May sigillato con un bacio mentre la Ue complotta un lungo ritardo del Brexit”. Con questo titolo in prima pagina il “Daily Telegraph”, quotidiano di area conservatrice, annuncia il vertice di questa sera a Bruxelles durante il quale la premier britannica chiederà un’estensione della data del recesso della Gran Bretagna dall’Unione europea fino al 30 giugno. All’argomento sono dedicate buona parte delle prime pagine dei quotidiani. Il tabloid “Daily Mail”, sempre di area Tory, che una volta era a favore del Brexit e adesso è contro, titola, sempre in prima pagina “Un altro anno nel limbo!”. Il giornale attacca i parlamentari di Westminster per colpa dei quali il Regno Unito rischia di vedersi imposta dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk un’estensione più lunga di quella voluta da Theresa May. Concorda il “Guardian”, quotidiano dell’area progressista, titolando “Le speranze di May sono svanite mentre la Ue punta ad ottenere un ritardo più lungo del Brexit”. Su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani vi è la foto del primo ministro britannico che bacia il presidente francese Emmanuel Macron. Anche su quella del “Times”, secondo il quale Donald Tusk avrebbe domandato a Macron di “non umiliare May”. Il presidente del Consiglio europeo, secondo il “Times”, avrebbe chiesto alla Ue di rispettare il Regno Unito e di concedere al Paese un’estensione lunga anche un anno.