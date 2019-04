Volontariato: Roma, dal 5 al 7 aprile “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day”

Torna a Roma, dal 5 al 7 aprile, “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day”, la grande manifestazione dedicata al volontariato e alla partecipazione. Per l’edizione 2019 oltre 250 organizzazioni si sono mobilitate per organizzare – venerdì 5 e sabato 6 aprile – più di 50 iniziative a Roma e provincia. Il fine settimana culminerà domenica 7 aprile al Circo Massimo, dove i partecipanti alla Stracittadina, ovvero la corsa amatoriale di 5 km abbinata alla Maratona Internazionale di Roma, incontreranno le associazioni aderenti ad “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day” 2019. Molti i “convocati” al Circo Massimo dalle stesse associazioni, grazie al Charity Program (che consente agli enti non profit di raccogliere fondi tramite l’iscrizione), che ritroveranno nell’area i progetti che hanno sostenuto partecipando alla corsa non competitiva. Il programma di raccolta fondi, promosso da Fidal, si è realizzato con la collaborazione di Csv Lazio.

Il “Good Deeds Day” è una grande manifestazione internazionale che, dal 2007, promuove il valore della solidarietà in 100 Paesi, con migliaia di progetti e milioni di volontari che si attivano per dar vita alle iniziative che la animano. In Italia “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day” è organizzato da Csv Lazio (Centro di servizio per il volontariato).

Le manifestazioni iniziano nel pomeriggio del 4 aprile, con l’incontro su “Le ragioni della solidarietà nelle esperienze religiose”, cui parteciperanno le principali comunità presenti a Roma: il Vicariato di Roma, la Comunità ebraica di Roma; la Comunità islamica; l’Unione induista italiana; la Comunità buddista; la Chiesa ortodossa; quella evangelica valdese. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Religions for Peace. La sera, inoltre, al cinema Apollo 11 verrà proiettato il reportage “Inshallah Europa” per parlare della nuova rotta balcanica dei migranti. Info: www.insiemeperilbenecomune.net.