“È sorprendente che il provvedimento dell’obbligo vaccinale, straordinario successo della sanità del nostro Paese, che sta sanando quella che era una situazione pericolosa per la salute di bambini e adulti, venga posto in discussione e non si metta invece mano alle non poche criticità della Sanità italiana”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Società italiana di pediatria, Alberto Villani.