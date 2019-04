Solidarietà: Università Europea di Roma, il 4 e 5 aprile giornate di raccolta del sangue

Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 aprile, l’Università Europea di Roma tornerà ad ospitare due sessioni di raccolta di sangue organizzate dall’Ufficio di Formazione integrale, in collaborazione con l’Associazione Donatori volontari di sangue EMA-Roma.

Per partecipare all’iniziativa, è possibile prenotare il giorno e una delle quattro fasce orarie disponibili comprese tra le 8 e le 12. “Queste giornate di solidarietà – spiega una nota dell’Ateneo – fanno parte delle attività sociali dell’Università Europea di Roma, che ha tra i suoi obiettivi principali la formazione della persona. Una formazione che consenta non solo l’acquisizione di competenze professionali, ma che orienti lo studente ad una crescita personale e sviluppi uno spirito di servizio per gli altri”.

Gli studenti collaborano alle iniziative dell’associazione EMA-Roma non solo durante le raccolte del sangue, ma anche con incontri di informazione e di sensibilizzazione alla donazione volontaria.

“Questi incontri – prosegue la nota – hanno l’obiettivo di sviluppare la conoscenza del mondo della donazione del sangue e i principi che ne derivano. Illustrano le pratiche operative che vengono utilizzate per poter realizzare, migliorare e sviluppare donazioni e gruppi di donatori, con lo scopo di raggiungere una donazione periodica e volontaria”.

L’Università Europea di Roma organizza la raccolta di sangue due volte all’anno: si tratta di momenti di solidarietà che riuniscono l’intera comunità dell’Ateneo (studenti, professori, familiari, dipendenti, amici e collaboratori).