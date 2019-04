Sanità: Lamezia Terme, un dibattito sulle difficoltà del sistema regionale calabrese

Un dibattito su “Sanità e salute in Calabria”. Si svolgerà domani, martedì 2 aprile, dalle 17.30, nella Sala Sintonia, a Lamezia Terme. Ne parleranno don Giacomo Panizza, presidente della Comunità Progetto Sud, Domenico Bilotti, dirigente Medico del pronto soccorso/presidio ospedaliero S.G.P. II e Rubens Curia, medico e autore del saggio, edito da Cittá del sole: “Manuale per una riforma della sanità in Calabria”. A promuovere l’incontro è la Comunità Progetto Sud, “perché – dice don Panizza – proprio partendo dal libro di Rubens Curia, che contiene una buona dose di proposte utili al rilancio del comparto della sanità calabrese, ci rendiamo consapevoli che dire sanità non è dire salute”. Temi al centro del dibattito, le spese, ingiustificate, e le fatiche per il sistema sanitario regionale, che “non vanno nella direzione sostanziale delle cure, né tantomeno della riabilitazione e quasi zero si investe per la prevenzione, passando per la necessità di ripensare una riorganizzazione efficiente”. “Proveremo ad analizzare le criticità – conclude don Panizza –, ma ci soffermeremo soprattutto sulle proposte che riteniamo fattibili per avere in Calabria un sistema sanitario efficace e di qualità, che tenga a cuore la salute dell’intera popolazione calabrese”.