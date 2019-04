San Vincenzo de’ Paoli: Terni, nel 2018 aiutate 2.340 persone. Trend in aumento con più assistenza per i minori

Nel 2018 la San Vincenzo, nella diocesi di Terni, ha aiutato 2340 persone, appartenenti a 808 nuclei familiari, di questi 459 sono minori. Gli assistiti risultano aumentati rispetto a quelli dell’anno precedente: sono state seguite 174 persone in più. “È aumentato – si legge in una nota – il numero di coloro i quali hanno difficoltà economiche ed è aumentato di circa 50 unità il numero di minori seguiti, grazie all’attività dell’Emporio Bimbi che permette ai volontari di entrare in rapporto con famiglie nelle quali sono presenti bambini e ragazzi”. Sono stati distribuiti aiuti per circa 139.000 euro, il 15% in più dello scorso anno. Il bilancio dell’attività è stato tracciato, ieri, nella parrocchia di San Valentino, alla presenza del vescovo Giuseppe Piemontese, che ha ringraziato i presenti per il servizio svolto e li ha incoraggiati a proseguire la loro opera con dedizione e cura amorevole verso i più bisognosi. Apprezzata dal presule, in particolare, l’associazione per la nuova Conferenza dei bambini sorta nella parrocchia di Santa Maria del Rivo, “una realtà unica in ambito nazionale e alla quale mi auguro si possa presto aggiungere anche una conferenza dei giovani nella diocesi”.