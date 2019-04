Don Sturzo: Caltagirone, a giugno convegno internazionale nel centenario dell’appello ai Liberi e Forti

Si intitola “L’Attualità di un impegno nuovo” il convegno internazionale promosso in occasione del centenario dell’appello ai Liberi e Forti di don Luigi Sturzo (18 gennaio 1919) che si svolgerà dal 14 al 16 giugno a Caltagirone (Ct), città natale del sacerdote fondatore del Partito Popolare Italiano. L’evento, promosso in collaborazione tra comune e diocesi di Caltagirone, “rappresenta il tentativo di dar vita a un nuovo dialogo culturale e sociale ispirato ai dodici punti programmatici dell’appello. È, infatti, intendimento degli organizzatori rileggere l’attualità e l’attuabilità del pensiero sturziano; dunque, se sia possibile rivitalizzare lo straordinario patrimonio ideale e valoriale promosso da don Sturzo, per dare nuova cittadinanza a quell’umanesimo ordinato secondo lo spirito cristiano”. La tre giorni a Caltagirone è promossa e organizzata da un comitato promotore e scientifico composto da Salvatore Martinez, presidente della Fondazione “Casa Museo Sturzo” e del Polo di eccellenza della promozione umana e della solidarietà “Mario e Luigi Sturzo” a Caltagirone; da Nicola Antonetti, presidente dell’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma; da Matteo Truffelli, presidente dell’Azione Cattolica italiana; da Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa; da Gaspare Sturzo, presidente del “Centro internazionale studi Sturzo”; da Lorenzo Ornaghi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione “De Gasperi”, da Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e presidente della Commissione storica per la causa di canonizzazione di don Luigi Sturzo. Per la preparazione del convegno internazionale sono stati coinvolti i maggiori rappresentanti delle istituzioni civili e accademiche, nonché delle associazioni e dei movimenti di scopo operanti nel Paese, ciascuno afferente ai 12 punti dell’appello. Un’anteprima del programma e l’elenco delle organizzazioni presenti a Caltagirone saranno resi noti nel corso della conferenza stampa indetta per mercoledì 3 aprile 2019 , alle ore 11.30 a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo (in via delle Coppelle, 35). Interverranno Salvatore Martinez, Nicola Antonetti, Francesco Bonini e Gaspare Sturzo.