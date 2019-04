Diocesi: Caltanissetta, “Donne discepole” protagoniste domani della lectio del vescovo Russotto

Saranno le “Donne discepole (Lc 8,1-3)” le protagoniste domani sera della lectio che mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, terrà alle 19 nella Cappella maggiore del seminario nell’ambito dei Martedì della Parola. Maria Maddalena, Giovanna, moglie di Cusa, Susanna, Marta e Maria, Maria madre di Giacomo e l’anziana profetessa Anna: queste le sette discepole di cui si parla nel vangelo di Luca, che è considerato dagli esegeti il “Vangelo delle donne”: in esso l’evangelista presenta il maggior numero di episodi in cui si evidenzia la relazione di Gesù con le donne e la novità del suo atteggiamento nei loro confronti. In un’epoca in cui la testimonianza delle donne non era accettata e il valore delle donne e del loro lavoro non era considerato degno di riconoscimento nello spazio pubblico, Gesù le accoglie e le considera testimoni della sua morte, della sua sepoltura e della risurrezione.