Carlo Acutis: mons. Sorrentino (Assisi), “una figura avvincente per i giovani perché è un santo dei nostri tempi”

“Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. Sono contento di morire perché ho vissuto la mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio”. Queste alcune delle frasi più note di Carlo Acutis, il giovane venerabile morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante il cui corpo, nel prossimo fine settimana, sarà sepolto nel santuario della Spogliazione ad Assisi. “Quella di Carlo è una figura avvincente specie per i giovani perché declina in termini attuali l’ideale di santità vissuto nella nostra città dai grandi santi che l’hanno resa un faro di spiritualità”,– spiega il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, che ha anche scritto un libro dal titolo “Originali non fotocopie, Carlo Acutis e Francesco d’Assisi”. Gli interessi di Carlo spaziavano dalla programmazione dei computer al montaggio dei film, dalla creazione dei siti web ai giornalini di cui faceva anche la redazione e l’impaginazione, fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, con i bambini e con gli anziani. “Non è un caso che sia stato scelto il santuario della Spogliazione per la traslazione del corpo di questo giovane – continua il vescovo – : Carlo Acutis ha attualizzato con la sua vita la scelta di Francesco e in qualche modo reso reale l’auspicio del Santo Padre affinché questo nuovo santuario diventi luogo di discernimento per i giovani”. Secondo il programma venerdì 5 aprile alle ore 17 il corteo con la salma partirà dalla basilica inferiore di San Francesco per arrivare nella cattedrale di San Rufino dove ci sarà la messa solenne con i vescovi umbri presieduta dal presidente della Conferenza episcopale umbra, mons. Renato Boccardo. Alle ore 21 ci sarà una veglia di preghiera a cura della Pastorale giovanile diocesana e regionale, presieduta da mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano. Sabato 6 aprile alle ore 16 il corteo dalla cattedrale di San Rufino giungerà al santuario della Spogliazione per la tumulazione del corpo che avverrà subito dopo la santa messa celebrata da mons. Sorrentino. Domenica 7 aprile alle ore 11 santa messa nel Santuario della Spogliazione presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei.