Athletica Vaticana: Roma, sabato 6 aprile la Messa del maratoneta nella chiesa degli artisti

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Domenica 7 aprile si svolgerà la XXV Acea maratona internazionale di Roma. Come l’anno scorso, alla vigilia della competizione, sabato 6 aprile verrà celebrata la “Messa del maratoneta” nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come “Chiesa degli artisti” (Piazza del Popolo – ore 18). A promuovere l’iniziativa è Athletica Vaticana, la prima associazione sportiva costituitasi lo scorso gennaio in Vaticano, rappresentativa podistica della Santa Sede nota come “i maratoneti del Papa”. Atlete e atleti – non solo maratoneti – sono invitati a vivere insieme un momento di spiritualità anche con familiari e amici. Al termine della Messa verrà impartita la benedizione degli sportivi e sarà recitata anche la “Preghiera del maratoneta” tradotta ad oggi in 37 lingue tra cui arabo e cinese ma anche etiope e swahili. Il 6 aprile si celebra inoltre la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, indetta nel 2013 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Athletica Vaticana aderisce alla campagna #WhiteCard, in collaborazione con la Peace and Sport Foundation. Per questo, alla fine della Messa sarà realizzato un simbolico gesto per la pace con l’obiettivo di rilanciare il comune messaggio per uno sport sempre più vero e a misura d’uomo.