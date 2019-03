Diocesi: Termoli, presentato lo sportello gratuito di ascolto e orientamento

Si chiama “La casa dei diritti” ed è il progetto che prevede l’apertura, negli spazi messi a disposizione dalla Caritas diocesana all’interno dell’istituto “Gesù e Maria” di Termoli, di uno sportello gratuito di ascolto e orientamento sul tema dei diritti. All’interno del nuovo servizio opererà personale specializzato che offrirà consulenze a tutti i cittadini italiani e stranieri in difficoltà, con l’obiettivo di accompagnarli per capire e affrontare diverse situazioni di disagio. L’iniziativa è stata proposta dall’associazione Konsumer Molise e accolta dalla Caritas nell’ambito di una rete sociale che interessa l’intero territorio e non sostituisce i servizi già esistenti. Nei prossimi giorni saranno comunicati i giorni e gli orari di apertura dello sportello. Il progetto della Casa dei diritti, attivo anche a Campobasso, sempre presso la Caritas, vede la collaborazione del Garante regionale dei diritti alla Persona, Leontina Lanciano, della consigliera regionale di parità, Giuseppina Cennamo e dell’associazione Aiaf Associazione avvocati per la famiglia e i minori.