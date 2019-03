Università Cattolica: Roma, domani l’economista Franco Sassi apre l’anno formativo Altems con una lezione su consumi, economia, salute

“Consumi, economia e salute: le sfide del prossimo decennio” è il tema della lecture che professor Franco Sassi, docente di International Health Policy and Economics all’Imperial College Business School di Londra, terrà domani, in occasione della giornata inaugurale dei programmi formativi dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, sede di Roma (ore 10 – L. go F. Vito, 1). L’evento sarà aperto da Giovanni Scambia, direttore scientifico Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs; da Lorenzo Maria Cecchi, direttore sede di Roma dell’Ateneo, e da Americo Cicchetti, direttore Altems.

Alle ore10.30 la lecture di Sassi che sarà seguita dalla discussione con Angela Adduce, direttore generale della Ragioneria generale dello Stato, e Gilberto Turati, ordinario di Scienza delle finanze alla Facoltà di economia dell’Università Cattolica. A conclusione un Question Time animato da docenti e studenti. Nel pomeriggio l’attività formativa di Altems ha in programma la lectio di Federico Gelli, responsabile del rischio in Sanità (Federsanità-Anci), che si terrà alle 14.30 nell’Aula 202 della Facoltà di Economia, ad inaugurazione delle lezioni del master in Risk Management dell’Alta scuola.