Papa in Marocco: visita privata al Centro rurale dei servizi sociali di Temara. Prima di pranzo benedirà i locali della nunziatura

La seconda giornata del viaggio del Papa in Marocco è cominciata con la visita privata al “Centre Rural des Services Sociaux” di Témara, centro gestito dalle Figlie della Carità, che opera nel settore sociale grazie alle suore e a numerosi volontari. Prima della visita privata, il Santo Padre ha salutato il personale della nunziatura apostolica e consegnato i doni al nunzio, mons. Vito Rallo. Prima di pranzo, il Papa benedirà i locali della nunziatura, che è tata recentemente ristutturata e ampliata. Congedatosi dalla nunziatura, Francesco è arrivato in auto ed è stato accolto all’ingresso dalle quattro suore che lavorano nel Centro e da due bambini che gli hanno offertto in dono dei fiori. Poi Francesco ha salutato i piccoli ammalati, mentre un coro di 150 bambini ha intonato un canto. Prima di lasciare il Centro, dopo l’univa visita privata in programma nel viaggio in Marocco, il Papa si è congedato dalle suore e dai volontari e ha salutato, infine, i genitori dei bambini assistiti, sempre con in sottofondo il canto dei piccoli. Quindi si è trasferisce in auto alla cattedrale di Rabat, luogo dell’incontro con il clero, i religiosi, le religiose e il Consiglio ecumenico delle Chiese e occasione del terzo discorso di Francesco in Marocco.