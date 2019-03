Unicef: nelle piazze italiane l’orchidea per i bambini colpiti da malnutrizione. A Roma, in piazza del Popolo, l’ambasciatore Lino Banfi

L’ambasciatore di Unicef Italia, Lino Banfi, sarà presente allo stand Unicef domani, domenica 31 marzo, alle 12, in Piazza del Popolo, a Roma, come testimonial dell’Orchidea, l’iniziativa a sostegno della campagna “Ogni bambino è vita” per salvare i bambini colpiti da malnutrizione. Con lui sarà presente in piazza anche il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo. Nel fine settimana 11mila volontari saranno in oltre 2.400 piazze di tutta Italia con l’iniziativa dell’Orchidea: a fronte di un’offerta sarà possibile scegliere la propria orchidea, quest’anno disponibile in 4 diverse colorazioni, e contribuire così al sostegno dei programmi che l’Unicef porta avanti nel mondo per combattere la malnutrizione infantile. “Lino Banfi ha costantemente associato alla propria immagine di attore tra i più amati in Italia, una particolare attenzione per i problemi delle persone più vulnerabili, e in particolare dei bambini – ricorda Samengo -. L’amore per i più piccoli, infatti, lo ha spinto a mettersi a disposizione nelle vesti di ambasciatore di Unicef Italia fin dal febbraio 2000 e a essere con noi ancora oggi con questa importante iniziativa”.