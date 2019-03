Papa in Marocco: con il re al Mausoleo di Mohammed V, poi la visita di cortesia al Palazzo Reale

(Foto Vatican Media/SIR)

Dopo il suo primo discorso, sulla spianata dell Tour Hassan, il Papa si è recato insieme al re Mohammed VI al Mausoleo di Mohammed V, per una visita privata alle tombe di Mohammed V e di Hassan II, offrendo un omaggio floreale.

Prima di lasciare il Mausoleo, il Papa ha firmato il Libro d’Oro. Quindi il conservatore del Mausoleo ha donato al Santo Padre un trofeo e un libro sulla storia del monumento sepolcrale. Al termine della visita, il trasferimento in auto al Palazzo Reale per la visita di cortesia al re Mohammed VI, con la presentazione della famiglia, lo scambio di doni e l’incontro privato.