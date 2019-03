Diocesi: Trapani, il 1° aprile incontro su “Umanesimo e migrazioni” con Oliviero Forti e Alfonso Cinquemani

Sarà dedicato al tema “Ero forestiero e mi avete accolto: umanesimo e migrazioni” l’incontro in programma lunedì 1° aprile, a Trapani, per iniziativa della Caritas diocesana. L’appuntamento, ospitato dalle 16 presso l’auditorium Santa Chiara del seminario vescovile, segue la presentazione del rapporto statistico sulla presenza dei migranti in Italia.

All’iniziativa di lunedì interverranno Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas italiana, e Alfonso Cinquemani, presidente del Centro Astalli del quartiere Ballarò di Palermo, realtà nella quale si offrono servizi di prima e seconda accoglienza. Ad aprire i lavori sarà la riflessione proposta dal vicario generale, don Alessandro Damiano. Le conclusioni saranno a cura di Girolamo Marcantonio, direttore della Caritas diocesana di Trapani.