Diocesi: Città di Castello, il 2 aprile incontro pubblico con il card. Ravasi in cattedrale

La Scuola di formazione teologica della diocesi di Città di Castello (Perugia) “Mons. Cesare Pagani” promuove un incontro pubblico con il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura e della Pontificia Commissione di archeologia sacra. Appuntamento martedì 2 aprile alle ore 18.30 nella cattedrale cittadina. Il porporato proporrà una riflessione su “La fede tra silenzio, Parola e storia”. Ravasi è nato nel 1942 a Merate (Lecco), biblista ed ebraista, è stato Prefetto della Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana di Milano e docente di esegesi dell’Antico Testamento alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Arcivescovo dal 2007, è stato creato cardinale da Benedetto XVI nel 2010. La sua vasta bibliografia ammonta a circa centocinquanta volumi, riguardanti soprattutto argomenti biblici, letterari e di dialogo con le scienze: edizioni curate e commentate dei Salmi (3 volumi), del Libro di Giobbe, del Cantico dei Cantici, del Libro della Sapienza e di Qohelet. Tra le ultime pubblicazioni: ” Cuori inquieti. I giovani nella Bibbia” (San Paolo 2018); “Le sette parole di Gesù in croce” (Queriniana 2019). Ravasi collabora a giornali, tra i quali L’Osservatore Romano, Avvenire e Il Sole 24 Ore. Ha condotto per più di venticinque anni la rubrica domenicale “Le frontiere dello Spirito” su “Canale 5”. Membro di una ventina di Accademie italiane e internazionali, è stato insignito di vari premi sia letterari sia civili, di diverse onorificenze di Stati e di una ventina di lauree honoris causa conferitegli da università in varie parti del mondo.