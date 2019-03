“A Sua Immagine”: la storia di Alex che dà lavoro alle persone con sindrome di Down. Ritorna mons. Zuppi per il commento del Vangelo

La storia dell’imprenditore Alex Toselli e la scommessa di un albergo etico, con possibilità di lavoro per persone con sindrome di Down. E, ancora, la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo e il ritorno di mons. Matteo Maria Zuppi per il commento del Vangelo della domenica nello spazio “Le ragioni della speranza”. Ecco temi e protagonisti delle puntate di “A Sua Immagine”, in onda su Rai Uno, oggi, sabato 30, e domani, domenica 31 marzo. Il programma di informazione religiosa e culturale è promosso dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana e firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani. Oggi, alle 15.55, la conduttrice Lorena Bianchetti incontrerà Alex Toselli, manager nel settore finanziario che grazie all’amicizia con Niccolò Vallese, cameriere con la sindrome di Down, ha creato il progetto di un “Albergo etico”, una cooperativa sociale che offre lavoro vero a persone con sindrome di Down. Una realtà, oggi, consolidata che, dopo il successo in Argentina, Stati Uniti, Norvegia, Spagna, Australia, Slovacchia, è ora in Italia, a Roma. Alle 16.15, “Le Ragioni della speranza”, spazio per il commento del Vangelo della domenica: si apre un nuovo ciclo di puntate con mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Questa settimana mons. Zuppi incontrerà Giuseppe, pensionato che, finito in strada per una serie di disavventure, ha ritrovato la speranza nella vita grazie a una volontaria della comunità di Sant’Egidio. La Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo è il tema della puntata di “A Sua Immagine” di domani, alle 10.25. In studio con Lorena Bianchetti, Stefano Vicari, responsabile dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e don Andrea Bonsignori, direttore della Scuola del Cottolengo di Torino. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno, trasmessa dalla Chiesa di San Filippo in Mondovì (Cuneo), per la regia di Simone Chiappetta e il commento Simona De Santis. Al termine della celebrazione, collegamento con il Tg1 per un focus sul viaggio apostolico di Papa Francesco in Marocco. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per maggiori informazioni sul programma, è possibile consultare il sito Raiplay.it o il portale CEInews.it.