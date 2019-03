Rai Due: i nonni protagonisti della nuova puntata di “Sulla via di Damasco”

Sono la cerniera tra passato e futuro, il punto di riferimento dei figli nei momenti critici e la continuità familiare per i nipoti. Ai nonni è dedicata la prossima puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domenica prossima alle 8.45 su Rai Due, che avrà come ospite una nonna speciale, Rosanna Vaudetti, l’indimenticabile annunciatrice del “signore e signori buonasera”. Intervistata da Eva Crosetta, svelerà i segreti della sua carriera, tra sobrietà, eleganza e fede; racconterà dell’importanza della famiglia e del suo speciale rapporto con la nipotina. All’inizio la ricetta della felicità di Antonio e Giulia Thellung, insieme da oltre 65 anni, una lunga storia d’amore e tenerezza che è tutt’uno con la fede. A seguire, dalla voce di Papa Francesco, l’esortazione a custodire i nonni contro l’eutanasia nascosta dell’abbandono che uccide questo mondo. In chiusura, da Castelfranco Veneto (Treviso), il progetto intergenerazionale della Scuola Primaria “Gianfranco Corletto,” un’innovativa formula per consolidare quel legame speciale, fatto di complicità e affetto, che lega da sempre nonni e nipoti.