Mafie: Bellomo (prefetto Matera), proseguire in “un’azione di regolarità e trasparenza”

Si è aperto questa mattina nella Sala della Camera di commercio di Matera il convegno nazionale della Fondazione nazionale antiusura Interesse uomo dal titolo “Etica, cultura e bellezza. Le strade per una nuova economia”. L’evento, promosso in collaborazione con la Conferenza episcopale di Basilicata, il Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale, Libera, Cestrim e Banca popolare etica, si concentra oggi e domani su sfide economiche e culturali per il contrasto alle mafie e su azioni possibili di finanza etica e biodiversità bancaria per un’economia ‘altra’. Si parla anche di difesa dell’ambiente e scommessa della bellezza per rimettere al centro l’uomo e la sua dignità al centro di un nuovo modello di sviluppo economico. Nel suo saluto istituzionale, il Prefetto di Matera Antonella Bellomo afferma: “In eventi come quelli di oggi, sarebbe necessaria una maggiore presenza delle categorie economiche. Abbiamo pochissime denunce di usura: ciò deve farci riflettere, a cominciare dalla mia persona e dal mio ruolo come Prefetto. Abbiamo fatto il possibile per sollecitare l’opinione pubblica e far capire che siamo dalla parte delle vittime, ma serve fare di più. E aggiunge: “Assistiamo a un continuo abbandono dei giovani delle nostre terre, forse anche per la poca trasparenza nelle nostre attività come istituzioni. Su questo faccio autocritica. Non dobbiamo comunque arrenderci. A voi auguro di proseguire nell’azione per la regolarità e la trasparenza, in sinergia con Polizia, giudici e società civile tutta” conclude.