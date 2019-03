Inflazione: Uecoop, a marzo “boom dei carburanti”. Italia nella “top ten” mondiale per il costo di benzina e diesel

“Preoccupa il boom dei carburanti a marzo con lo ‘spread’ alla pompa che in Italia rispetto alla Germania fa segnare un +18% sul diesel e quasi un 15% in più per la benzina”. È quanto emerge da un’elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Globalpetrolprices in relazione all’ultimo report Istat che indica un’accelerazione dei prezzi dei carburanti con un aumento del 2,7% su base annua e il record del gasolio che sale addirittura del 5,3% in termini tendenziali. “Con l’Italia che è nella ‘top ten’ mondiale per il costo più alto di benzina e diesel – spiega Uecoop – il caro carburanti ha pesanti ripercussioni sui bilanci di imprese e famiglie”. “I prezzi del pieno al dettaglio da nord a sud della Penisola possono variare anche di diversi centesimi al litro – sottolinea Uecoop – a seconda che si vada in una pompa servita o self service, che ci si trovi dentro la rete autostradale oppure che si faccia rifornimento in una cosiddetta pompa bianca, ossia fuori dalla rete delle grandi aziende petrolifere”. Per famiglie e imprese non c’è solo la spesa del pieno – evidenzia Uecoop – ma anche quella per il bollo auto che supera i 6,7 miliardi di euro a livello nazionale oltre alle nuove limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti che spingono a prendere anche in considerazione la necessità di spese pesanti per acquistare mezzi a ridotte emissioni”.