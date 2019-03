Imprenditoria giovanile: Università Europea Roma, il 3 aprile “career day” sul tema “Lead your talent” (Guida il tuo talento)

“Da una recente ricerca delle Camere di Commercio risulta che l’imprenditoria giovanile sta vivendo un momento di grande sviluppo. Una nuova impresa su tre, infatti, è guidata da un giovane al di sotto dei 35 anni”. Lo rende noto un comunicato diffuso oggi dall’Università Europea di Roma, in cui l’Ateneo afferma la volontà di “impegnarsi nel sostenere gli studenti intenzionati a sviluppare una propria idea imprenditoriale”. Per questa ragione, mercoledì 3 aprile alle 10.15, in via degli Aldobrandeschi 190, si terrà il Career day dell’Università, con ingresso libero, sul tema “Lead your talent” (Guida il tuo talento). Il fine è quello di incoraggiare gli studenti ad essere “imprenditori di sé stessi”. “Il Career day – spiega Liborio Desantis, responsabile dell’Ufficio orientamento e job placement – vuole offrire ai giovani studenti e ai laureati la possibilità di acquisire maggiori informazioni circa gli sbocchi professionali e di entrare in contatto con le più interessanti opportunità di lavoro. Al tempo stesso il Career day vuole essere il luogo dove ci si prepara per il futuro. Un luogo dove giovani coraggiosi, con idee che vale la pena diffondere e raccontare, possano essere ascoltati ed interagire con il mondo esterno e con le imprese”.

L’evento si aprirà alle 10.15 da un saluto di padre Pedro Barrajón LC, rettore dell’Università Europea di Roma, e dall’intervento di Romano Benini, esperto di politiche attive del lavoro. Alle 11.00 si terrà la premiazione dei vincitori del concorso “Made in Uer: Raccontaci la tua storia”. Alle 11.15 interverrà Daniele Barbone, imprenditore e ultra-maratoneta. Seguirà alle 11.30 “InnovAction Corner”, performance di studenti che esprimono il loro talento e che vogliono costruire il proprio futuro. Alle 12, invece, presentazioni aziendali e alle 14.15 apertura degli stand e colloqui con le aziende partecipanti.