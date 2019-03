Diocesi: Terni-Narni-Amelia, domenica raccolta solidale per le famiglie bisognose sostenute dalla Caritas

Si terrà domenica prossima, in tutte le parrocchie della diocesi di Terni-Narni-Amelia, la giornata di raccolta per il Fondo solidale per le famiglie disagiate della diocesi, attraverso cui vengono aiuti e assistiti numerosi nuclei familiari sul territorio. “La difficile situazione economica nel nostro territorio – spiega il direttore della Caritas diocesana, Ideale Piantoni – spinge molte famiglie a recarsi presso il Centro di ascolto di via Vollusiano e sempre più spesso le parrocchie, che periodicamente si confrontano con le povertà presenti, sia economiche che sociali, chiedono un nostro intervento di sostegno, per cui abbiamo sempre più necessità di incrementare questi fondi solidali per dare un aiuto economico e un po’ di speranza alle tante famiglie indigenti nella diocesi”. La raccolta di domenica sarà preceduta sabato da una giornata di ritiro di quaresima per tutti gli operatori e volontari impegnati a vario titolo in ambito caritativo sia in parrocchia che nelle associazioni e movimenti diocesani. L’appuntamento è domani mattina, a partire dalle 9.15, nella parrocchia di S. Maria della misericordia a Terni. Dopo la celebrazione delle Lodi, la catechesi di don Luciano Afloarei, responsabile del servizio diocesano di pastorale giovanile, la condivisione e testimonianze e la preghiera conclusiva. La quaresima di carità, nella diocesi di Terni-Narni-Amelia, si concluderà con la raccolta alimentare per l’Emporio solidale” che si trova presso il centro di ascolto di via Vollusiano. La raccolta si terrà per l’intera giornata di sabato 6 aprile nei supermercati di Terni.