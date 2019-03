Diocesi: Cerreto Sannita, iniziato in tre istituti scolastici superiori il percorso di orientamento al lavoro “ricar…iCare”

È partito per gli studenti della classe IV del Liceo economico-sociale (Iis Telese Terme – Bn) di Solopaca, con la presentazione e con un momento di formazione sulle povertà, il progetto “ricar…iCare”, promosso da Progetto Policoro, Azione Cattolica della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti e iCare cooperativa sociale di comunità, in collaborazione con 5 uffici diocesani: Caritas, Pastorale sociale del lavoro, Scuola d’impegno socio-politico, Pastorale giovanile e Ufficio comunicazioni sociali. Nel secondo incontro, invece, è stato messo in risalto il tema delle dipendenze e sono state illustrate le attività dello Sportello di ascolto fragilità del progetto “Dut. – Do It Together”, che in questi mesi ha provveduto ad incontrare gli immigrati e gli ospiti dei Cas del territorio, cercando di rimuovere gli ostacoli comunicativi, conoscitivi e di relazione, sperimentando nuove pratiche di accoglienza e di integrazione. Il progetto ha voluto curare e favorire un processo culturale che è, in realtà, l’evoluzione del passaggio da centro di ascolto a spazio di socialità, basato sull’idea del “ci prendiamo cura di te”.

Il Dit, nato per mettere al centro la dignità delle persone straniere sul territorio diocesano, immagina nuovi modelli di accoglienza di comunità. Obiettivo del progetto “ricar…iCare”, formare al passare dall’alternanza scuola-lavoro all’inserimento in un’impresa e al promuovere una nuova etica del lavoro attraverso il lavorare con gli altri e per gli altri. A questo percorso è stata aggiunta quest’anno la possibilità per tre studenti di tre diversi istituti superiori di partecipare ad uno stage estivo retribuito presso la cooperativa iCare a Cerreto Sannita, al termine di un contest che si svolgerà in maggio. Coinvolti nel contest l’Iis Telese Terme, l’Iis Faicchio-Castelvenere (alberghiero) e l’Istituto tecnico agrario “Galilei – Vetrone” di Guardia Sanframondi.