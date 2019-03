Diocesi: Caritas, a Forlì e a Cesena nuovi sportelli di “Avvocato di strada”

Due nuovi sportelli di “Avvocato di strada” sono pronti ad aprire le loro porte. Il primo taglio del nastro è in programma il 6 aprile, alle 10.30, a Forlì presso la Caritas diocesana, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, presso la Caritas di Cesena verrà inaugurato il secondo sportello. L’apertura dei nuovi sportelli è resa possibile grazie a un gruppo di avvocati del Foro di Forlì-Cesena, che hanno aderito al progetto “Avvocato di strada”, realizzato per la prima volta nell’ambito dell’Associazione Amici di Piazza Grande, partito da Bologna alla fine del 2000. L’esperienza nasce dalla necessità, sentita da più parti, di poter garantire un apporto giuridico qualificato a quei cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali. La tutela legale viene prestata presso un ufficio, il cosiddetto “sportello” organizzato come un vero e proprio studio legale nell’accoglienza, nella consulenza e nella apertura delle pratiche. All’attività degli sportelli partecipano a rotazione avvocati che forniscono gratuitamente consulenza e assistenza legale ai cittadini privi di dimora, oltre a volontari che si occupano della segreteria e della conduzione dell’ufficio. Altri avvocati, inoltre, pur non partecipando direttamente all’attività dello sportello, danno la loro disponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due casi l’anno riguardanti persone senza fissa dimora. Nel 2001 Avvocato di strada ha vinto il Premio Fivol come miglior progetto italiano per le persone senza dimora. Il Parlamento europeo, inoltre, ha assegnato all’associazione Avvocato di strada onlus il Civi Europaeo Premium 2013. I due nuovi sportelli saranno dedicati all’avvocato Vanni Casadei di Forlì, recentemente scomparso, che a lungo si è prodigato perché il progetto partisse anche nella diocesi di Forlì-Cesena. Gli sportelli saranno aperti, dalle 15 alle 18 il 1° e 3° giovedì a Forlì e il 2° e 4° giovedì a Cesena.