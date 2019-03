Acqua: Istat, più del 50% del volume complessivamente utilizzato in Italia è destinato all’irrigazione

Il settore agricolo si contraddistingue per essere il maggiore utilizzatore di acqua. Più del 50% del volume complessivamente utilizzato in Italia è destinato all’irrigazione. Nell’annata agraria 2015-2016 la superficie irrigabile (superficie attrezzata per l’irrigazione), distribuita su circa 572mila aziende agricole italiane, è stata pari a 4.123 migliaia di ettari. Rispetto al 1982 l’area irrigabile è cresciuta di circa il 4,2% (nel 2016 il dato include anche l’irrigazione di soccorso, precedentemente escluso). È quanto emerge dal report diffuso oggi su “Le statistiche dell’Istat sull’acqua” relativo agli anni 2015-2018.

Nell’annata agraria considerata, spiega l’Istat, l’irrigazione è stata effettuata dal 42,9% delle aziende agricole; sono quasi 491mila le aziende che irrigano una superficie di 2.553 migliaia di ettari. Rispetto al 1982, se da un lato la superficie irrigata fa registrare un seppur lieve aumento (1,7%), dall’altro il numero di aziende che hanno praticato irrigazione si riduce del 20,9%. Probabilmente, si legge nel report, la causa è da attribuire all’aumento della dimensione media aziendale.

La propensione all’irrigazione, valutata rapportando la superficie irrigata al totale della superficie agricola utilizzata (Sau), è pari al 20,3% nel 2016, percentuale che vale il quarto posto tra i Paesi Ue mediterranei dopo Malta (31,4%), Grecia (23,6%) e Cipro (21,0%). Per quanto riguarda la propensione regionale all’irrigazione, ancora una volta è la Lombardia in testa alla graduatoria, dove il 53,3% della Sau è irrigato; seguono Veneto (42,2%) e Piemonte (37,2%). Nelle Marche, di contro, si registra il valore più basso (3,4%).

Rispetto alla colture, nel 2016 il 18,6% della superficie irrigata è coltivata a mais da granella; seguono erbai e altre foraggere avvicendate (17,3%), l’insieme di fruttiferi e agrumi (12,0%) e le colture ortive a piena aria (9,6%).