Salute: Roma, il 2 aprile convegno su “Stili di vita, prevenzione e benessere”

“Stili di vita, prevenzione e benessere: la salute si coltiva fin da giovani” è il titolo del convegno che il 2 aprile l’Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano di Roma e Università Roma Tre, in collaborazione con Scienza & Vita e “Noi tra la gente” organizza al Dipartimento di scienze della formazione dell’Università Roma Tre. I lavori prenderanno il via alle 14. Di “Giovani, benessere e alimentazione” parleranno Aldo Morrone, dell’Istituto S. Gallicano, Antonino De Lorenzo (Tor Vergata) e Francesco Cognetti (Istituto tumori Regina Elena); la sessione sarà moderata da Sergio Bernardini, delegato per lo sport e presidente del corso di laurea in Scienze motorie (Tor Vergata), e Tonino Cantelmi, presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici. La seconda sessione sarà dedicata a “Salute e accompagnamento verso corretti stili di vita”. Interverranno Angelo Tanese, Gennaro Ciliberto e Pierluigi Bartoletti. A moderare la sessione saranno Alessandro Toscano (Roma Tre) e Branka Vujovic (Istituti fisioterapici ospitalieri). Sarà presentato anche l’instant book “Giovani & salute”; interverranno Francesco Vaia, Cecilia Costa e Barbara Borsello. Il convegno è aperto al pubblico.