Elezioni amministrative: sul sito web dell’Anci la mappa interattiva dei Comuni al voto

È consultabile sul sito web dell’Anci la mappa interattiva dei Comuni italiani che andranno al voto nel turno amministrativo, ufficializzato dal Consiglio dei ministri per domenica 26 maggio, con eventuale ballottaggio il 9 giugno. Come spiega una nota, la mappa, elaborata sui dati del ministero dell’Interno (Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali, aggiornati allo scorso 26 febbraio) evidenzia che a recarsi alle urne saranno 3.864 Comuni (48,8% del totale). Tra questi 2.878 (il 52,3%) sono piccoli Comuni fino a 5mila abitanti, mentre 749 hanno una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000; in 200 hanno una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000; 35 sono i Comuni con una popolazione fino a 250mila abitanti. Solo due municipi, Firenze e Bari, superano i 250mila abitanti.

A fine maggio andranno a votare anche i cittadini di ben 27 capoluoghi di provincia: Vercelli, Bergamo, Pavia, Cremona, Rovigo, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Pesaro, Ascoli Piceno, Firenze, Livorno, Perugia, Avellino, Pescara, Campobasso, Foggia, Bari, Lecce, Potenza, Caltanissetta, Sassari, Biella, Prato, Vibo Valentia e Verbania.

Le Regioni con più comuni al voto sono Lombardia (995), Piemonte (829) e Veneto (321). Quelle con meno Comuni chiamati alle urne sono Trentino Alto Adige (7), Sardegna (28) e Sicilia (35).