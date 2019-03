Papa Francesco: messaggio di Mattarella per il sesto anno di Pontificato, “umanità tutta guarda alla sua instancabile opera con partecipe aspettativa”

(Siciliani-Gennari/SIR)

“Nella fausta ricorrenza del VI anniversario dell’inizio solenne del suo ministero petrino, desidero rinnovare vivissimi auguri, anche a nome del popolo italiano, per il suo benessere personale e per la sua instancabile opera, cui l’umanità tutta guarda con sentimenti di partecipe aspettativa”. Inizia con queste parole il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Papa Francesco per il VI anniversario di Pontificato.

“Proseguendo la sua intensa attività pastorale nell’anno trascorso Vostra Santità ha compiuto significativi viaggi apostolici, culminati nella partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù e nella prima visita di un Pontefice negli Emirati Arabi Uniti”, ricorda il Capo dello Stato, sottolineando che “in ognuna di queste occasioni Ella ha indirizzato vigorosi messaggi di speranza, pace e fratellanza che, indipendentemente da appartenenze religiose, etniche e culturali, hanno scosso le coscienze e favorito il dialogo e la comprensione”.

“La sollecitudine di Vostra Santità nei confronti dell’Italia – prosegue Mattarella – ha trovato concrete manifestazioni non soltanto nelle visite pastorali in Puglia, Toscana e Sicilia, ma anche nel sostegno alla quotidiana e solidale azione della Chiesa a favore delle fasce più deboli della popolazione”.

“Nel vivido e grato ricordo del nostro ultimo incontro in occasione della canonizzazione di san Paolo VI – conclude il presidente –, le rinnovo i più sentiti e affettuosi auguri per la prosecuzione del suo magistero alla guida della Chiesa universale”.