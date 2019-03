Ambiente: Bruxelles, conferenza di Parlamento e Commissione sulla “salute” degli oceani

Il logo della conferenza sulla salute degli oceani e il futuro del pianeta

(Bruxelles) Parlamento europeo e Commissione organizzano insieme una “conferenza di alto livello” su “l’importanza di oceani sani” a Bruxelles, domani 19 marzo. “Gli oceani sono di importanza cruciale in quanto ospitano una ricca biodiversità, agiscono come regolatori del clima e offrono sicurezza alimentare” si legge nell’introduzione all’evento. Dire oceani significa anche, in termini economici, un contributo “all’economia europea con un fatturato di 566 miliardi di euro” e 3,5 milioni di posti di lavoro. Il programma dell’evento di domani, dopo i saluti introduttivi (tra cui Gesine Meissner, inviato speciale del presidente del Parlamento europeo per gli affari marittimi, Karmenu Vella, commissario responsabile per l’ambiente e gli affari marittimi, il ministro rumeno per l’ambiente Adriana Petcu), prevede tre “panel”: il primo dedicato alla “governance globale degli oceani”; il secondo su “raggiungere mari e oceani sani e puliti”; il terzo invece verterà su “economia sostenibile blu, per ridurre la pressione sugli oceani”. Tante le voci in programma: dalla politica alla scienza, dalle istituzioni internazionali ai centri di ricerca e le ong ambientaliste. La prolusione è stata affidata ad Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo.