(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Le Olimpiadi invernali del 2026, per l’organizzazione delle quali è in corsa la candidatura di Milano e Cortina, sono “un’occasione di grande importanza, non soltanto per le Regioni e le città protagoniste ma per l’intera Italia. Le assicuro tutto il sostegno e l’appoggio possibile”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Belluno nel corso della cerimonia commemorativa dell’alluvione dell’ottobre 2018 nella Regione Veneto.