Dissesto idrogeologico: Mattarella, “il territorio del nostro Paese è fragile”. “Tutela ambientale è amica delle persone, ne salvaguarda la vita”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Il territorio del nostro Paese è fragile”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Belluno nel corso della cerimonia commemorativa dell’alluvione dell’ottobre 2018 nella Regione Veneto. Per il Capo dello Stato, “occorre proseguire sulla strada di iniziative per la salvaguardia degli assetti idro-geologici. Queste iniziative sono state ampiamente delineate dal Parlamento in questi decenni ed è necessario un impegno condiviso delle istituzioni ai vari livelli per svilupparli e attuarli concretamente”.

“La tutela ambientale e idro-geologica – ha spiegato – è amica delle persone, ne salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità, accompagnata, come deve essere, da un uso razionale e sostenibile delle risorse esistenti nell’area”.

Mattarella ha anche sottolineato che “le conseguenze dell’abbandono dei territori, verificatosi sulle Alpi e sugli Appennini, vengono pagate, a caro prezzo, da queste zone ma anche dagli insediamenti urbani e produttivi in pianura”. “Il rilancio di una politica per la montagna e le popolazioni che la abitano – ha aggiunto – va non solo nella direzione della effettiva affermazione della eguaglianza fra i cittadini della Repubblica, ma rappresenta una sfida per il recupero pieno di aree abbandonate o sottoutilizzate, preziose per il processo di crescita dell’Italia”.