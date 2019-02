Diocesi: Progetto Policoro Termoli-Larino, domani incontro con Giuseppe Savino, fondatore di VàZapp

Prosegue il percorso innovativo di Dottrina sociale della Chiesa rivolto a giovani, amministratori e attori di sviluppo locale, intitolato #rischiolalibertà e promosso dal Progetto Policoro della diocesi di Termoli-Larino in collaborazione con Anci Molise. Nella serata di domani, venerdì 1° marzo, alle 19, nella sala della Biblioteca diocesana in piazza Duomo a Larino, sarà presente, come ospite d’eccezione, Giuseppe Savino: racconterà la sua esperienza e, in particolare, quella della piattaforma VàZapp.

VàZapp è, spiega una nota della diocesi, “un’idea innovativa nel campo dell’agricoltura, il primo hub rurale in Puglia che unisce agricoltura e cultura, permettendo a 20 giovani di rimanere nella loro terra e mettere in gioco il proprio talento lavorativo”.

La serata, a cura anche dell’associazione Pietrangolare, sarà animata dalla Don Luigi M.Aster Band. Il percorso di formazione è coordinato da don Marcello Paradiso.