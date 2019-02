Diocesi: Teramo-Atri, attesi numerosi pellegrini nel santuario di San Gabriele il 27 febbraio in occasione della sua festa

Sono numerosi i pellegrini annunciati che, mercoledì 27 febbraio, affolleranno il santuario in occasione della festa di San Gabriele dell’Addolorata. Pellegrinaggi organizzati arriveranno in particolare da Abruzzo, Molise, Puglia. La giornata inizierà alle 6.30 del mattino con la celebrazione del transito di San Gabriele. Alle 11, la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Nel pomeriggio, la messa delle 17 sarà animata dalle parrocchie della forania di Isola del Gran Sasso. Il 27 febbraio al santuario, come in altre parrocchie italiane, saranno soprattutto i giovani a onorare il santo. Altri giovani festeggeranno il loro santo ai primi di marzo. Infatti, migliaia di studenti delle scuole superiori abruzzesi e marchigiane si raduneranno al santuario lunedì 11 marzo per la festa dei 100 giorni agli esami di maturità. La festa liturgica di San Gabriele segna, come ogni anno, l’inizio dei grandi pellegrinaggi al santuario, uno più frequentati in Europa, con circa 2 milioni di presenze annue. Feste in onore di san Gabriele si celebrano ogni anno in molte parrocchie italiane e in varie nazioni, soprattutto in quelle dove è più forte la presenza di emigrati abruzzesi: in Australia, Canada, Usa, Venezuela, Cile, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panama, Belgio. Feste in onore del santo vengono celebrate anche nelle nazioni dove sono presenti i passionisti. In Italia san Gabriele dell’Addolorata conta 22 chiese parrocchiali a lui intitolate, di cui 8 in Abruzzo.