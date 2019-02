Diocesi: Albenga, dibattito su “scienza e fede” nella Giornata della Scuola

Giunge alla terza edizione la Giornata diocesana della Scuola cattolica e dei cattolici nella scuola, promossa dall’Ufficio per la Scuola e per la pastorale scolastica, nella diocesi di Albenga-Imperia. Per l’occasione, ad Albenga, nel Centro scolastico diocesano, è in programma nella giornata di oggi un incontro sul tema “Scienza e Fede: le infinite domande sulla domanda di infinito”. Un’occasione di confronto per insegnanti e dirigenti scolastici che prestano servizio nelle scuole presenti sul territorio diocesano. Oltre al vescovo, mons. Guglielmo Borghetti, che apre i lavori, interviene don Giuseppe Tanzella-Nitti, già astronomo e ricercatore presso il Cnr, ordinario di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università della Santa Croce e “Adjunt Scholar” presso il Vatican Observatory. Tanzella-Nitti dirige il Centro documentazione interdisciplinare di scienza e fede ed è uno dei massimi esponenti della teologia della credibilità in contesto scientifico. L’iniziativa formativa è riconosciuta dal ministero dell’Istruzione.