Diocesi: Caltanissetta, convegno sul vescovo venerabile mons. Giovanni Jacono

“Mons. Giovanni Jacono, il vescovo venerabile” è il titolo del convegno, che venerdì 22 febbraio, alle 18, la diocesi di Caltanissetta organizza nell’auditorium del Seminario vescovile per approfondire l’analisi storica e teologica dell’esperienza pastorale del quinto vescovo di Caltanissetta, per il quale è in corso la causa di beatificazione. Ad introdurre e concludere i lavori sarà il vescovo mons. Mario Russotto. Tre le relazioni in programma: mons. Sergio La Penga (officiale della Congregazione delle cause dei santi) che parlerà de “L’eroicità delle virtù: la Positio”, don Francesco Lo Manto (preside della Facoltà teologica di Sicilia) che si soffermerà su “La ricerca di Dio… tra anelito alla santità e ministero pastorale”, e don Luciano Calabrese (vice postulatore) con un intervento dal titolo “L’opera più necessaria al mondo. La vita di grazia”. “Mons. Jacono, pastore esemplare per carità evangelica, testimone della povertà con coerenza radicale – ricorda il vicario generale mons. Giuseppe La Placa -, ha guidato la Chiesa nissena in anni difficili, lavorando con tenacia e passione credente per radicare l’evangelizzazione in ogni angolo della società, moltiplicando il numero delle parrocchie, ampliando il Seminario e facendone un riferimento essenziale per la formazione culturale e spirituale dei sacerdoti”.